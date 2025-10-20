La presidenta del Govern, Marga Prohens, participa en el acto conmemorativo de los 50 años de la empresa Trablisa - CAIB

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha participado en el acto conmemorativo de los 50 años de la empresa Trablisa.

En una nota de prensa, el Govern ha informado que la presidenta Prohens ha asistido al acto conmemorativo del 50 aniversario de Trablisa, que se ha celebrado en el Palacio de Congresos de Palma.

A su llegada, la presidenta ha sido recibida por el presidente y fundador de Trablisa, Miguel Bordoy; por el consejero delegado, Alberto Bordoy, y por el director, Joaquín García.

Por parte del Govern han estado presentes también el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luís Mateo, y el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro.

La presidenta ha cerrado el acto con unas palabras.