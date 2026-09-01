Prohens participará en la concentración en apoyo a Ceuta este miércoles para reivindicar "la integridad territorial"

La presidenta del Govern, Marga Prohens (d), y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (i), durante una reunión en el Consolat de Mar - Javier Fernández - Europa Press

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará en la concentración convocada este miércoles, coincidiendo con el día de Ceuta, en solidaridad con la ciudad autónoma.

"Saldremos mañana a la calle para reivindicar la integridad territorial de España y la defensa de nuestras fronteras, para manifestar nuestro apoyo y para reclamar el retorno inmediato a la normalidad", ha subrayado en un mensaje en redes sociales.

La también líder del PP en Baleares ha respondido así a un mensaje publicado por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en el que define la entrada masiva de personas migrantes del pasado 31 de julio como un "atropello sin precedentes".

Según Vivas, la concentración de este miércoles no está marcada por el color político ni por las ideologías, sino que "se trata fundamentalmente de expresar la unidad en apoyo a una ciudad que ha sufrido un ataque a su integridad territorial". "Cuente con ello", ha sostenido Prohens.

La protesta, que tendrá lugar a las 20.00 horas, ha sido convocada por la Federación Española de Municipios y Provincias y se celebrará frente a diferentes ayuntamientos del país, entre ellos, el de Palma.