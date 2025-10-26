Prohens participará este lunes en la firma del acuerdo del Plan de Ocupación de Calidad de Baleares 2026-2028

Archivo - La presidenta del Govern, Margalida Prohens. Archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este lunes en la firma del acuerdo y validación institucional del Plan de Ocupación de Calidad de Baleares 2026-2028, en la sede de COE Baleares.

Además de la presidenta y la consellera Cabrer, en la firma del acuerdo estarán el secretario general de CCOO en Baleares, José Luís Garcia, y el de UGT en las Islas, Pedro Homar, y el presidente de Pimeb, Juan Carlos Fernández, y la presidenta de CAEB, Carmen Planas.

Después de la firma, se atenderá a los medios de comunicación.

Por parte del Govern asistirán también el director del SOIB, Ismael Alonso; la coordinadora SOIB, Maria Luján, y la directora de COE Baleares, Marian Alemany.