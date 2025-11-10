Prohens participará este martes en las jornadas 'El futuro de vivienda: nuevas soluciones en Baleares'

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, cerrará este martes la sesión inaugural de las jornadas 'El futuro de la vivienda: nuevas soluciones en las Islas Baleares'.

Las jornadas las ha organizado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad y se celebrarán hasta el jueves en Palma. Prohens asistirá a las 20.00 horas al cierre de la primera jornada en la sede del Colegio de Abogados de Baleares (Icaib)-

En la sesión participará también el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, junto a representantes institucionales, profesionales del sector y expertos en políticas de vivienda.