Prohens participará este miércoles en el acto por el 30º aniversario del 112 en Baleares

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, cerrará el acto institucional de celebración del 30º aniversario del 112 en Baleares, que acogerá una mesa redonda y se reconocerá a profesionales del servicio.

El evento se ha preparado en el Aljibe del Es Baluard Museu d'Art Contemporani y allí asistirán la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, la consellera de Salud, Manuela García, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer.

También asistirán el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, entre otras autoridades.