PALMA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará este miércoles en la entrega de los Premios Pimem 2025 en Palma.

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios, la presidenta Prohens, acompañada del conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, participará este miércoles, a las 19.00 horas, en el acto de entrega de los Premios Pimem 2025, que se celebrará en el Teatro Municipal Xesc Forteza.

Al evento asistirán además el presidente de Pimem, Jordi Mora, y la vicepresidenta, Carolina Domingo, entre otras autoridades.

En el acto, el conseller de Empresa, Autónomos y Energía entregará uno de los galardones y, al finalizar, la presidenta Prohens pronunciará unas palabras de clausura.