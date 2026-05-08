Prohens participará este sábado en la gala del centenario de la Federación de Fútbol de Baleares

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

También asistirá a la XIX Gala Sine Dolore World Park en Maó PALMA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participará en la gala conmemorativa del centenario de la Federación de Fútbol de Baleares (FFIB), que se celebrará este sábado al mediodía en Son Amar.

En el acto también participarán el presidente de la FFIB, Jordi Horrach, y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán.

La presidenta del Govern recogerá un galardón y participará en el acto de entrega de reconocimientos con motivo del centenario de la Federación.

Por parte del Govern también asistirá el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.

También este sábado, a las 19.00 horas, Prohens participará en la XIX Gala Sine Dolore World Park, que se celebrará en el Teatre Principal de Maó.

Por parte del Govern, también asistirá la consellera de Salud, Manuela García.

A su llegada, la presidenta será recibida por el presidente de la Fundación Sine Dolore, Jordi Moyà, y el alcalde de Maó, Héctor Pons, entre otras autoridades.