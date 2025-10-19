Prohens pide a Sánchez recursos para compensar a los propietarios que no pueden recuperar sus viviendas alquiladas

PALMA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha vuelto a pedir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que transfiera a las comunidades autónomas los recursos necesarios para compensar a los propietarios que no pueden recuperar sus viviendas alquiladas por tratarse de familias vulnerables.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Prohens ha lamentado que el presidente del Gobierno "vuelve a desproteger a los propietarios, cargando sobre ellos la vulnerabilidad de quien alquila su casa y protegiendo más a los inquiokupas".

"Por eso ya exigí ante Sánchez, en la última Conferencia de Presidentes, desbloquear la ley antiokupación bloqueada en el Congreso de los Diputados", ha subrayado.

"También la transferencia a las comunidades autónomas de los recursos necesarios para compensar que no pueden recuperar sus viviendas por tratarse de familias vulnerables, así como más recursos para los inquilinos que lo necesitan", ha añadido.