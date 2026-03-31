Prohens pondrá este miércoles la primera piedra del futuro hospital de Felanitx

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este miércoles el acto de colocación de la primera piedra del futuro hospital de Felanitx.

El acto, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrá lugar a las 13.00 horas en el polígono de Felanitx y contará con la presencia de la consellera de Salud, Manuela García.

También estarán presentes el director general del IbSalut, Javier Ureña, y las alcaldesas de Felanitx, Catalina Soler, de Campos, Francisca Porquer, de Porreres, Maria Agnès Sampol, y de Santanyí, Maria Pons.

Las autoridades firmarán el acta de colocación de la primera piedra y después tendrá lugar la intervención de Catalina Soler y las explicaciones del proyecto por parte del arquitecto Toni Barceló. Prohens cerrará el acto con unas palabras.