Prohens pone en valor la fotografía de Miquel Salom tras visitar su exposición en el Archivo Municipal de Palma

La presidenta del Govern, Marga Prohens, visita la exposición 'Miquel Salom i els pioners de la fotografia' - CAIB

PALMA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado la labor del fotógrafo Miquel Salom tras visitar la exposición 'Miquel Salom i els pioners de la fotografia', que conmemora los 175 años de la introducción del colodión húmedo, en el Archivo Municipal de Palma.

En un mensaje en la red social X, Prohens ha puesto en valor la carrera de Salom, fotógrafo que, en sus palabras, "ha convertido la fotografía en arte y en testimonio del tiempo".

"Cámaras de época, material fotográfico, documentación histórica y obras originales nos permiten conocer la evolución de un arte que cambió para siempre nuestra manera de mirar y retratar el mundo", ha subrayado.

La líder del Ejecutivo ha trasladado su enhorabuena al fotógrafo de la exposición por "mantener vivo este oficio, combinando historia, artesanía y pasión por la fotografía", así como al Ayuntamiento de Palma por impulsar esta muestra.

En la visita, Prohens ha estado acompañada por la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción Gubernamental y Cooperación Local, Antònia Estarellas, y por el fotógrafo de la exposición, Miquel Salom.