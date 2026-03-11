Prohens pone en valor "el papel esencial" de las enfermeras en la transformación del sistema sanitario

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, pronuncia el discurso de clausura del acto de entrega de los premios Ramon Llull y la Medalla de Oro. - ISAAC BUJ/EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha puesto en valor la profesión de las enfermeras, que tienen un papel esencial en la transformación del sistema sanitario.

Así lo ha dicho la líder del Ejecutivo este miércoles en el acto inaugural de la edición número 36 de las Jornadas Nacionales de Enfermeras Gestoras, bajo el lema 'Humanismo tecnológico: gestionando la nueva era de los cuidados'.

Esta transformación de la sanidad, ha subrayado, "solo es posible poniendo a los profesionales en el centro". "Uno de los objetivos irrenunciables de esta legislatura es cuidar al que nos cuida", ha remarcado.

Durante su discurso, la presidenta ha mencionado algunas de las iniciativas puestas en marcha por el Govern, entre ellas el Plan Estratégico de Salud Digital, con una inversión de más de 100 millones de euros a través del Plan de Transformación e Innovación de Salud Digital.

El evento lo organiza la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE) y se celebra en el Palacio de Congresos de Palma. También han asistido la consellera de Salud, Manuela García, el presidente de ANDE, Jesús Sanz, y la presidenta de ANDE en Baleares, Bárbara Duque.