Prohens presenta el 'hub' audiovisual de Baleares en Londres como una oportunidad de diversificación económica

Archivo - Varias personas participan en rodajes en distintos puntos de Palma. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha presentado el 'hub' audiovisual de Baleares en el evento 'Baleares, cultura y cine', celebrado este lunes en el Ayuntamiento de Westminster, con el que pretende posicionar al archipiélago como una "tierra de oportunidades" y diversificar la economía.

Esta iniciativa se enmarca en los actos que llevará a cabo el Govern con motivo de la World Travel Market 2026, que se celebrará en Londres del 3 al 5 de noviembre.

Prohens ha resaltado la "importancia" del mercado británico para Baleartes y ha puesto el foco en las cifras de su comportamiento, que, a su modo de ver, va "con la estrategia turística que se ha marcado desde el Govern".

Esto ha subrayado que demostraría una cifras con un comportamiento "muy similar" al de 2025 y al 2024, con "contención" en la temporada alta y donde "no hay prácticamente crecimiento".

"De hecho, hay un poco de decrecimiento con la llegada de turistas británicos en temporada alta pero con muy buen comportamiento fuera de temporada, especialmente durante el mes de marzo. Por lo tanto, va con la estrategia que se sigue desde las instituciones públicas", ha alegado.

Prohens ha destacado la promoción de la política cultural de Baleares fuera de temporada "más allá del sol y playa" y por eso este lunes se ha tratado de hacer esta intervención en colaboración con el Atlàntida Film Festival.

Esto ha resaltado que es una "oportunidad" para el talento local, los creadores, los artistas y el sector audiovisual, al posicionar a Baleares como un lugar para hacer cine como una oportunidad para "promocionar en toda Europa el talento local".