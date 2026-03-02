Prohens presenta en la ITB de Berlín la estrategia de la desestacionalización basada en la cultura

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una rueda de prensa en la ITB de Berlín - CAIB - Archivo

PALMA 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, participa desde este martes en la feria turística de Berlín, a la que Baleares acude para presentar la cultura como vía hacia la desestacionalización.

La agenda institucional de este martes arranca a las 10.00 horas, momento en que la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, recorrerán el estand del archipiélago.

A las 10.30 horas, Prohens y Bauzá intervendrán en la presentación del Govern 'La cultura como clave de la desestacionalización'. Más tarde, a las 11.00 horas, la Dirección General de Innovación y Transformación Digital presentará el 'Gemelo digital del turismo de Baleares'.

Prohens recibirá a las 11.30 horas en el estand de Baleares la visita del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y está previsto que intervenga en la presentación de la feria Art Cologne (12.30 horas).

La agenda institucional del martes concluye a las 14.00 horas con una demostración del cocinero Miquel Calent con productos de las Islas, con la asistencia prevista de Prohens, Bauzá y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet.