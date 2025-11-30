Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, junto al conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, en una imagen de archivo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, presentará este lunes el Plan de Choque de Viviendas Públicas, impulsado por el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi).

Según ha avanzado el Ejecutivo autonómico a los medios, la presidenta Prohens presentará este lunes, a las 12.30 horas, el Plan de Choque de Viviendas Públicas, impulsado por el Ibavi.

Al acto, que se realizará en el espacio Ibavi, asistirán el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, y el gerente del Ibavi, Roberto Maria Cayuela.

Asimismo, también estarán presentes alcaldes de diferentes municipios, y representantes de colegios profesionales, de empresarios y de entidades sociales.