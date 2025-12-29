Prohens presentará este martes la Supercopa de España de Fútbol Sala que se disputará en Palma

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, durante una reunión con el presidente de la Generalitat de Catalunya, en el Consolat de Mar, a 14 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presienta del Govern, Marga Prohens, presentará este martes la Supercopa de España de Fútbol Sala que los próximos 3 y 4 de enero se disputará en el Palacio Municipal de Deportes Son Moix de Palma.

El acto tendrá lugar a las 09.00 horas en la capilla del Consolat de Mar, ha indicado el Ejecutivo autonómico.

Asistirán también el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà; el secretario autonómico de Cultura y Deportes, Pedro Vidal; el presidente de la Federación de Fútbol de Baleares, Jordi Horrach; y el presidente del Illes Balears Palma Futsal, José Tirado.