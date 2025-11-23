Prohens presidirá este lunes el acto institucional del 25N con la entrega de reconocimientos a entidades

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este lunes el acto institucional organizado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el centro cultural Can Balaguer.

En el acto, que comenzará a las 12.00 horas, estarán presentes la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, y la directora del Instituto Balear de la Mujer (IBDona), Cati Salom, entre otras autoridades.

El acto institucional del 25N empezará con la entrega de reconocimientos a diversas entidades que trabajan en la lucha para eliminar la violencia contra las mujeres y finalizará con las palabras de la presidenta del Govern.