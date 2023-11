Prohens promete trabajar "codo con codo" con Menorca financiando "proyectos": "Más gestión y menos propaganda"

PALMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha prometido a Més per Menorca que trabajarán "codo con codo" con la isla, pero "eso sí", financiando "proyectos". "Más gestión y menos propaganda de los últimos años".

Así ha respondido la líder del Ejecutivo autonómico durante el pleno del Parlament a la pregunta formulada por el portavoz parlamentario de Més, Josep Castells, quien ha reprochado al Govern no tener "bien enfocada" la aportación para la Ley Reserva de la Biosfera.

"No me sorprende que sea reivindicativo con la aportación que le corresponde a Menorca a través de la Ley, pero por primera vez será el Govern quien dotará de recursos a esta ley con 250.000 euros más de lo que marca la propia normativa", ha recordado Prohens.

Además, la presidenta ha puesto en valor que se trata de un fondo "procedente del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), que ahora sí se destinará al medio ambiente".

De su lado, Castells ha opinado que el Govern "está malinterpretando la ley para reducir sus compromisos presupuestarios", a lo que Prohens ha contestado que se tendrán que presentar proyectos para financiarse con el impuesto turístico.

"No financiamos Power Points, financiamos proyectos. La inversión de los últimos años quedaba bien en un papel, pero no se ha ejecutado ni un 50 por ciento y nosotros no hemos venido a engañar a los ciudadanos como la izquierda", ha finalizado Prohens, sentenciando que trabajarán "codo con codo" con Menorca, pero "eso sí", en "proyectos".