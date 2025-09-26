Prohens propone celebrar el 7 de octubre el Debate de Política General

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Parlament. Archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidente del Govern, Marga Prohens, ha propuesto al Parlament la celebración el próximo 7 de octubre del Debate de Política General.

En un escrito dirigido a la Cámara, la presidenta da cuenta del acuerdo en este sentido alcanzado por el Consell de Govern en la reunión de este pasado jueves.

De ser así y si se siguen los procedimientos habituales, el debate se iniciaría con el discurso inicial de la presidenta y continuaría con las réplicas de los grupos parlamentarios.

El reglamento de la Cámara determina la celebración de un pleno anual de política general, menos los años en los que se hayan celebrado debates de investidura o de moción de censura.