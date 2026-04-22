Prohens realizará este jueves un recorrido por los puesto de Palma con motivo del Día del Libro

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el Día del Libro - CAIB

PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, realizará este jueves un recorrido por las calles de Palma para visitar los diferentes puestos instalados con motivo del Día del Libro 2026.

El recorrido tendrá lugar a las 12.00 horas y comenzará en la plaza del Marqués del Palmer, donde saludará al presidente de la asociación de libreros, Miquel Ferrer.

Desde este punto, hará un recorrido por puestos de flores y de libros ubicados en la Plaza Mayor, en la calle Sant Miquel y en la Rambla.

En este recorrido estarán presentes también el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá.