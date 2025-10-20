La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibe a un grupo de alumnos del primer curso del grado de Comunicación del Cesag - CAIB

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recibido este lunes a un grupo de alumnos del primer curso del grado de Comunicación del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag).

En una nota de prensa, el Govern ha informado que la presidenta Prohens ha mantenido esta jornada un encuentro con un grupo de alumnos del primer curso del grado de Comunicación del Cesag, adscrito a la Universidad Pontificia de Comillas.

Han acompañado a los alumnos la jefa de estudios de Comunicación, Maria Antònia Puigròs, y los profesores Manuel Aguilera y Cristina Puig.