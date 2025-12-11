Prohens recibe a representantes de la AECC en el Consolat de Mar y destaca el "papel fundamental" de la asociación

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la recepción a la AECC en el Consolat de Mar - CAIB

PALMA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reconocido el "papel fundamental" de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), destacando "su trabajo incansable, su compromiso con la investigación, con la divulgación y con el acompañamiento a pacientes y familias".

Así lo ha destacado Prohens este jueves tras recibir en el Consolat de Mar a representantes de la Asociación Española contra el Cáncer, encabezada por su presidente, Ramón Reyes, con motivo de su visita a Palma.

La líder del Ejecutivo ha agradecido la disposición "siempre" de la asociación para trabajar en "estrecha colaboración" con el Govern y las diferentes instituciones.

En esta línea, ha destacado la "magnífica relación" entre la consellera de Salud, Manuela García, y el presidente de la AECC en Baleares, José Reyes, para seguir trabajando y reforzar la estrategia conjunta de prevención y detección precoz del cáncer.

"Somos conscientes que la prevención salva vidas", ha apuntado, para después poner en valor el acuerdo con la AECC para incrementar la participación en el programa de detección precoz del cáncer de colon en las Islas.

Asimismo, ha destacado la incorporación de mejoras en el programa de cribado de cáncer de mama para paliar la falta de automatización del programa, incrementando también la cobertura de invitación a las mujeres.

La presidenta ha señalado que el Govern trabaja en la futura plataforma de cribados, con una inversión de 1,5 millones de euros, que permitirá "dar un salto cualitativo".

"Venimos de sistemas de gestión de hace muchos años obsoletos y pasamos ahora a un modelo moderno, automatizado, que nos permitirá agilizar datos, mejorar la participación y optimizar los resultados", ha dicho.

A la recepción también han asistido la consellera de Salud, Manuela García; el presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en las Illes Baleares, José Reyes; el presidente del Consell Insular de Mallorca, Llorenç Galmés, y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.