Prohens recibirá en audiencia este jueves a la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este jueves (11.30 horas) al presidente de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (Apeam), Santiago Mayol, en el Consolat de Mar.
También participarán el vicepresidente primero, Juan José Serra; la presidenta de Menorca, Maria Rosa Cardona, y del presidente de Ibiza y Formentera, Rafael Cardona.
Por parte del Govern, estarán presentes el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz.