Prohens recibirá en audiencia este jueves a la cónsul general de Francia en Barcelona

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este jueves (10.30 horas) en el Consolat de Mar a la cónsul general de Francia en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq, que estará acompañada del cónsul honorario Michel Magnier.
Por parte del Govern, estará presente la vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.