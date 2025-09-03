Prohens recibirá en audiencia este jueves a la cónsul general de Francia en Barcelona

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear.
Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 3 septiembre 2025 18:13
@epbaleares

PALMA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá en audiencia este jueves (10.30 horas) en el Consolat de Mar a la cónsul general de Francia en Barcelona, Azar Agah-Ducrocq, que estará acompañada del cónsul honorario Michel Magnier.

Por parte del Govern, estará presente la vicepresidenta segunda y consejera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.

Contador