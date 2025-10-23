Prohens recibirá en audiencia este viernes al embajador británico en España

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ofrece una rueda de prensa tras la reunión del Consell de Govern, en el Consolat del Mar, a 30 de mayo de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo
PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, acompañada de la directora general de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, recibirá en audiencia al embajador británico en España, Alex Ellis.
A la audiencia, que se celebrará a las 12.30 horas en el Consolat de Mar, también asistirán la cónsul británica y directora de servicios consulares en España, Lucy Gorman, y el vicecónsul británico para Baleares, Randy Valbuena.