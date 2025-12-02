Prohens recibirá este miércoles el premio Turismo Sostenible de Cambio 16

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, pronuncia el discurso de clausura del acto de entrega de los premios Ramon Llull y la Medalla de Oro. - ISAAC BUJ/EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá el premio Turismo Sostenible de la revista Cambio 16, en el acto de entrega de los galardones que tendrá lugar en Madrid.

Al acto asistirán también el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, y el CEO y editor de Cambio 16, Jorge Neri.

Los premios Cambio 16 reconocen a empresas, instituciones y líderes que luchan por un mundo más humano, justo y regenerativo. Una vez recibido el galardón, la presidenta pronunciará unas palabras.