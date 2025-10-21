Prohens recibirá al presidente de Proinba, Óscar Carreras, este miércoles en el Consolat

PALMA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá al presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba), Óscar Carreras, este miércoles en el Consolat de Mar.
Según ha avanzado el Ejecutivo balear a los medios de comunicación, la presidenta Prohens, acompañada del conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, recibirá este miércoles, a las 10.30 horas, en el Consolat de Mar, a los representantes de Proinba, encabezados por su presidente, Óscar Carreras.
A la audiencia asistirán también el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés; los vicepresidentes de Proinba, Alejandra Marqués y Carlos Bibiloni, y el director general de la entidad, Jesús Valls.