Prohens reclama un gobierno "alejado del sectarismo" y que priorice vivienda e inmigración. - @MARGAPROHENS

PALMA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern y líder del PP en Baleares, Marga Prohens, ha reclamado este lunes un gobierno "que se aleje del sectarismo y se centre en solucionar los problemas que preocupan a la ciudadanía, como la vivienda o la protección de las fronteras para una inmigración ordenada y legal".

Prohens, que ha participado en la Junta Directiva Nacional de la formación, se ha pronunciado de este modo en un mensaje en la red social X recogido por Europa Press.

"Frente al ruido, los muros y la incompetencia, el proyecto de solvencia, rigor, seriedad y sentido común del Partido Popular y de Núñez Feijóo", ha destacado.