Prohens reclama más medios y personal para la Policía Nacional en Baleares durante el congreso nacional del SUP

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el congreso nacional del SUP - CAIB

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reclamado al Gobierno de España más medios y más personal para la Policía Nacional en el archipiélago.

Así lo ha reivindicado en el XII Congreso Nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP) este martes, en el que ha defendido que el Govern "ha cumplido", por ejemplo, con la creación de la deducción fiscal autonómica para la Policía Nacional y la Guardia Civil.

"Desde Baleares vamos a seguir reclamando con fuerza que se debe proteger al que nos protege, cuidar al que cuida de todos", ha sostenido Prohens, remarcando que su Ejecutivo seguirá exigiendo medios materiales y humanos, más presencia, más recursos y más apoyo.

Sobre la cuestión migratoria, ha reprochado a los que "llaman insolidarios" al Govern cuando Baleares acoge más de 720 menores migrantes no acompañados, con los centros al 1.000 por ciento de su capacidad.

"Por eso envié una carta al presidente del Gobierno solicitándole formalmente la activación de Frontex y, por supuesto, que refuerce nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad en Baleares, que se cubran estas más de 400 vacantes para proteger nuestras fronteras y combatir las mafias", ha expuesto.

La presidenta ha insistido en que la política migratoria no puede basarse en gestionar la acogida "en cupos de reparto", sino que debe basarse en la protección de las fronteras y en la lucha contra las mafias.

Ante esta situación, Prohens ha puesto en valor el nombramiento el pasado julio del subinspector Manuel Pavón como nuevo director general de Inmigración. "¿Quién mejor que un policía nacional que ha trabajado sobre el terreno?", ha dicho, a la vez que ha criticado el revuelo que se causó por su nombramiento.