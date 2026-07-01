Prohens reconocerá este jueves a los 20 alumnos con las mejores notas de la PAU en Baleares

Archivo - La presidenta del Govern de les Illes Balears, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, presidirá este jueves (10.30 horas) en el Consolat de Mar el acto de reconocimiento a los 20 alumnos con las mejores calificaciones en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026.

Durante la ceremonia se entregará un obsequio a los estudiantes con las mejores calificaciones de las cuatro islas. A continuación, la alumna con la nota más alta, Teresa Comellas, dirigirá unas palabras a los asistentes y, finalmente, Prohens clausurará el acto con una intervención.

La presidenta estará acompañada por el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y por el rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot.