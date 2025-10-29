Prohens recuerda a las víctimas de la dana, a los voluntarios y a los contingentes desplazados desde Baleares

Archivo - Varios militares en una calle de Paiporta, una de las localidades castigadas por la dana. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha recordado este miércoles, cuando se cumple un año de la catastrófica dana que sacudió la Comunitat Valenciana y Castilla-La Mancha, a las víctimas, así como a los voluntarios y contingentes desplazados desde Baleares y el resto de España.

En un mensaje en la red social X recogido por Europa Press, la líder del Ejecutivo autonómico ha recordado "con profundo dolor" a las 237 vidas perdidas. "Vidas truncadas y familias rotas, que hoy cuentan con todo nuestro afecto y apoyo, del mismo modo que todas aquellas personas que lo perdieron todo", ha señalado.

Prohens ha tenido igualmente palabras de reconocimiento para la labor de todos los efectivos humanos, los numerosos voluntarios y los contingentes desplazados desde toda España, también desde el archipiélago, así como para la solidaridad de ciudadanos y administraciones, "poniendo recursos cuando era más necesario, demostrando la importancia de trabajar juntos para hacer frente a desgracias como esta".