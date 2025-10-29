MÉS per Mallorca carga contra el "inepto, negligente e indecente" Mazón en el aniversario de la dana

El coordinador de MÉS per Mallorca y candidato a la presidencia del Govern, Lluís Apesteguia, durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de MÉS per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha cargado contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, a quien ha catalogado como un líder político "inepto, negligente e indecente".

Así se ha expresado este miércoles, cuando se cumple el primer aniversario de la dana que dejó más de dos centenares de muertos en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.

Apesteguia, más allá de reiterar su pesar por la pérdida de vidas y de solidarizarse con las víctimas y sus familias, ha lamentado que "el inepto, negligente e indecente" Mazón siga al frente de la Generalitat.

"Y no solo porque se haya enrocado allí, sino porque sigue teniendo el apoyo y el aplauso del PP. Durante este año hemos visto a la presidenta del Govern, Marga Prohens, aplaudir a Mazón. Es una falta de respeto hacia las víctimas y hacia la responsabilidad en política", ha sostenido el ecosoberanista.

El portavoz de MÉS ha defendido que sus consideraciones acerca de Mazón --al que ha vuelto a llamar "inepto, negligente e indecente"-- pasan por encima de las "discrepancias políticas y la confrontación de partidos".

"Que siga al frente de la Generalitat y que hoy pretenda asistir al funeral de las víctimas es una falta de respeto hacia la memoria de las víctimas y todas esas personas que creemos en la buena política", ha dicho.

Apesteguia, además, ha recordado que a día de hoy en Baleares todavía está permitida la construcción en zonas de riesgo de deslizamientos, incendios e incluso inundaciones.

Aprovechando el aniversario de la dana ha instado a todos los partidos políticos, especialmente al PP, a conformar un frente común para evitar estos riesgos. Algo, ha apuntado, que podría hacerse a través de una proposición de ley que ya está registrada en la Cámara autonómica.