Prohens, reelegida presidenta del PP de Baleares con el 99,93% de los votos

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, reelegida en el cargo, - EUROPA PRESS

PALMA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha sido reelegida en el cargo con el 99,93% de los votos.

El resultado de las votaciones, llevadas a cabo esta semana, ha sido dada a conocer la mañana de este sábado en el XVII Congreso autonómico de los 'populares' Baleares.

A Prohens la acompañarán en este nueva etapa al frente del PP de Baleares los mismos dirigentes orgánicos que en la anterior, Sebastià Sagreras como coordinador general y Sandra Fernández como secretaria general.