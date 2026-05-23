Prohens, reelegida presidenta del PP de Baleares con el 99,93% de los votos

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, reelegida en el cargo,
La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, reelegida en el cargo, - EUROPA PRESS
Europa Press Islas Baleares
Actualizado: sábado, 23 mayo 2026 12:17
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    PALMA, 23 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, ha sido reelegida en el cargo con el 99,93% de los votos.

    El resultado de las votaciones, llevadas a cabo esta semana, ha sido dada a conocer la mañana de este sábado en el XVII Congreso autonómico de los 'populares' Baleares.

    A Prohens la acompañarán en este nueva etapa al frente del PP de Baleares los mismos dirigentes orgánicos que en la anterior, Sebastià Sagreras como coordinador general y Sandra Fernández como secretaria general.

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