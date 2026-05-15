Prohens reivindica a las enfermeras "que coordinan servicios" en plena polémica por el cese de la directora de Manacor

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el acto organizado por el Coiba con motivo del Día Internacional de la Enfermera. - CAIB

PALMA 15 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado el papel de las enfermeras "que lideran equipos, coordinan servicios, gestionan y asumen responsabilidades de gran complejidad" en plena polémica por la sentencia judicial que ordena el cese de la directora del centro de salud de Manacor por no ser médica.

De este modo se ha expresado durante su participación en el acto organizado por el Colegio Oficial de Enfermeras y Enfermeros de Baleares (Coiba) con motivo del Día Internacional de la Enfermera.

Prohens, en su cuenta de la red social X, ha defendido que "ser enfermera es cuidad y acompañar, pero también mucho más". "Detectáis riesgos, anticipáis complicaciones, educáis en salud y en prevención, garantizáis seguridad, orientáis familias, sostenéis procesos complejos y tomáis decisiones fundamentadas en la evidencia científica y en la ética profesional", ha enumerado.

Baleares, ha celebrado, cuenta en la actualidad con enfermeras "que lideran equipos, coordinan servicios, gestionan y asumen responsabilidades de gran complejidad", algo que "marca el camino" que el Govern quiere tomar.

"Por eso también hemos dicho alto y claro que al frente de los centros sanitarios han de estar los profesionales mejor preparados para hacerlo. Y desde el Govern pondremos todos los recursos a nuestro alcance para garantizarlo", ha garantizado.

La presidenta autonómica ha concedido que "queda mucho por hacer", pero se ha comprometido a "continuar trabajando" para garantizar los derechos de las enfermeras y "poner todos los recursos necesarios para cuidar de quienes nos cuidan".

Las palabras de Prohens llegan poco después de que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ordenara, tras la reclamación interpuesta por Simebal, el cese de la directora del centro de salud de Manacor por ser enfermera y no médica.

Tanto el IBSalut y el Coiba, tras un encuentro que mantuvieron días atrás, ya han adelantado su intención de recurrir la sentencia para tratar de evitar el cese.

La decisión judicial ha provocado la reacción del colectivo de las enfermeras, que se han agrupado bajo una nueva plataforma, INForça, y han convocado una protesta para el próximo martes frente a la Conselleria de Salud.