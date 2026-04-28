Prohens reivindica sus "líneas rojas" sobre el catalán ante críticas de MÉS de "vender los derechos lingüísticos"

Archivo - La presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante una sesión de control al Govern balear - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 28 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha reivindicado su protección al catalán y a sus "líneas rojas", subrayando que para defenderlas "han caído leyes, techos de gasto y presupuestos".

"No sé si usted habría sido capaz de llegar hasta donde he llegado yo para defender estas leyes", ha dicho la presidenta al portavoz de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha acusado al Govern de "vender los derechos lingüísticos.

Prohens ha insistido en que las líneas rojas del Govern son la ley de normalización lingüística, el decreto de mínimos y el Estatut d'Autonomia. "Creemos en la convivencia entre el catalán y el castellano" ha insistido.

Además, ha asegurado que en el último curso de la anterior legislatura había 222 docentes sin el conocimiento de catalán acreditado y que "no ponían en riesgo la atención a los alumnos porque se cumple el decreto de mínimos".