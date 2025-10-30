Prohens rendirá homenaje a los trabajadores de la administración autonómica jubilados este viernes

Homemanje a los trabajadores de la CAIB jubilados del año pasado.
Homemanje a los trabajadores de la CAIB jubilados del año pasado. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 30 octubre 2025 18:14

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, rendirá homenaje a los trabajadores de la Comunidad Autónoma de Baleares (CAIB) jubilados en el periodo 2024-2025.

Será en un acto que tendrá lugar a las 12.15 horas de este viernes en el patio del Consolat de Mar, ha informado el Ejecutivo autonómico.

En el homenaje, en el que estarán presentes todos los consellers, e hará entrega de una medalla conmemorativa a cada uno de los homenajeados.

Prohens y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social Catalina Cabrer, pronunciarán unas palabras. También lo hará, en representación de los jubilados, Ricard Urgell.

El acto, además, contará con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Baleares.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado