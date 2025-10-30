Prohens rendirá homenaje a los trabajadores de la administración autonómica jubilados este viernes

Homemanje a los trabajadores de la CAIB jubilados del año pasado. - CAIB

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, rendirá homenaje a los trabajadores de la Comunidad Autónoma de Baleares (CAIB) jubilados en el periodo 2024-2025.

Será en un acto que tendrá lugar a las 12.15 horas de este viernes en el patio del Consolat de Mar, ha informado el Ejecutivo autonómico.

En el homenaje, en el que estarán presentes todos los consellers, e hará entrega de una medalla conmemorativa a cada uno de los homenajeados.

Prohens y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social Catalina Cabrer, pronunciarán unas palabras. También lo hará, en representación de los jubilados, Ricard Urgell.

El acto, además, contará con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Baleares.