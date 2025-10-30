Prohens rendirá homenaje a los trabajadores de la administración autonómica jubilados este viernes

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, rendirá homenaje a los trabajadores de la Comunidad Autónoma de Baleares (CAIB) jubilados en el periodo 2024-2025.
Será en un acto que tendrá lugar a las 12.15 horas de este viernes en el patio del Consolat de Mar, ha informado el Ejecutivo autonómico.
En el homenaje, en el que estarán presentes todos los consellers, e hará entrega de una medalla conmemorativa a cada uno de los homenajeados.
Prohens y la consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social Catalina Cabrer, pronunciarán unas palabras. También lo hará, en representación de los jubilados, Ricard Urgell.
El acto, además, contará con la actuación de la Orquesta Sinfónica de Baleares.