Prohens resalta la "alianza estratégica" entre Baleares y la República Dominicana para formar profesionales del turismo

La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante su visita al centro de formación Infotep en la República Dominicana. - CAIB

PALMA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado la "alianza estratégica" para "consolidar los lazos históricos" entre Baleares y la República Dominicana, tras la firma de un convenio para el intercambio de formación entre profesionales del sector turístico.

La líder del Ejecutivo ha hecho reflexión durante su visita al Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep) de República Dominicana, centro que participa en el convenio firmado con la Escuela de Hostelería de Baleares (EHIB), según ha explicado el Govern en un comunicado.

Se trata de un acuerdo estratégico destinado al intercambio de conocimientos y a la excelencia en la formación turística, firmado en el marco de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur).

La presidenta ha estado acompañada durante la visita por el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Rafael Santos Badía, la directora general de Infotep, Maira Morla Pineda; el presidente de Asonahores, Papo Bancalari; y el alcalde del municipio de Sabana de la Mar, Francisco Solano Hernández, entre otras autoridades.

Prohens ha destacado la apuesta conjunta por "el talento, la excelencia profesional y la innovación" a través de un convenio centrado en la formación turística, el intercambio de conocimiento y la promoción de la excelencia profesional en el sector.

El acuerdo, impulsado en colaboración entre la EHIB y el centro formativo de la República Dominicana, ya ha comenzado a dar sus primeros resultados con la llegada a Baleares de una delegación de seis profesores del Infotep, que participan en un programa de intercambio formativo.

Esta iniciativa forma parte de un programa más amplio que incluye becas, estancias formativas en empresas turísticas y nuevas oportunidades para impulsar y atraer talento en el ámbito turístico y hotelero.

"La formación, la profesionalización y la excelencia en el servicio son elementos esenciales para liderar el turismo internacional", ha añadido.