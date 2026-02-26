Prohens respalda a Cort con el desalojo de la antigua prisión: "Era irresponsable total mantenerlo en el tiempo"

Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma
Comienzo del proceso de desalojo de la antigua prisión de Palma - Isaac Buj - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Publicado: jueves, 26 febrero 2026 15:10
Seguir en

PALMA 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha respaldado la decisión del Ayuntamiento de Palma de iniciar el proceso para desalojar la antigua prisión de la ciudad, al considerar que hubiera sido "una irresponsabilidad total mantener en el tiempo" la situación.

Así se ha expresado la líder del Ejecutivo este jueves en declaraciones a los medios este jueves en un acto para presentar la campaña del 8M.

"Mi máximo apoyo al alcalde y al Ayuntamiento con una decisión que me consta que no ha sido fácil", ha subrayado, a la vez que ha defendido que se ha actuado con responsabilidad ante una alternativa que "era mirar hasta cuándo más incendios".

Igualmente, ha remarcado que se trata de una cárcel, un espacio "pensado para que no salgan". Además, ha sostenido que los incendios han sido provocados.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado