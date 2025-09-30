Prohens responde con las pulseras a una pregunta del PSIB sobre turismo: "Soy socialista porque soy machista"

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha aprovechado una pregunta en la sesión de control al Ejecutivo en el Parlament para lanzar una crítica al PSOE respecto a las incidencias en las pulseras antimaltrato. "Soy socialista porque soy machista", ha concluido Prohens su respuesta al portavoz del PSIB, Iago Negueruela, que se había referido a los resultados de la encuesta de la Aetib para preguntar a la presidenta "si cree que la ciudadanía está equivocada".

En la primera parte de la respuesta, Prohens ha defendido que la ciudadanía no está equivocada y que por eso "ustedes [los socialista] y nosotros [el PP] está en el Govern".

Después de que Negueruela haya acusado al Ejecutivo autonómico de ser el responsable del crecimiento de la insatisfacción, de la pérdida de la calidad de vida y del crecimiento de las plazas ilegales, Prohens ha defendido que "se ha contenido el crecimiento" y que se ha logrado reconducir el flujo de turistas de la temporada alta a la temporada media. Además, según la presidenta, la anunciada subida del ITS no prosperó porque el PSOE no quiso.

Ha sido en este momento cuando la presidenta ha criticado lo que ha considerado la hipocresía de los socialistas en todos los ámbitos, del turismo al feminismo.