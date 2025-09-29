Baleares también registra fallos en la pulsera antimaltrato y pide información al Gobierno central

Archivo - Una persona muestra una pulsera electrónica de geolocalización telemática. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora del Ibdona, Cati Salom, ha revelado este lunes que la pulsera antimaltrato también ha registrado fallos en Baleares, aunque ha asegurado que no cuenta con los datos concretos del número de incidencias.

En declaraciones a los medios tras presentar junto con Pimem una campaña de promoción de la contratación de mujeres víctimas de violencia machista a través del SOIB, Salom ha revelado que ha conocido los fallos de los dispositivos en el archipiélago a través del Sindicato Unificado de Policía (SUP), aunque sin cuantificarlos.

En este momento, ha avanzado, el Govern está revisando sus herramientas de control para verificar caso por caso para ver si se ha registrado algún tipo de incidencia.

Salom ha explicado que también ha pedido a la Delegación del Gobierno la información en cuanto al número de pulsar activas a día de hoy en el archipiélago, aunque los últimos datos apuntan a 85 pulseras activas.

La directora del IbDona también ha trasladado la "preocupación" que existe en los juzgados a raíz de esta problemática.

Por otra parte, Salom ha confirmado que la última víctima mortal de violencia machista en Mallorca, un caso en el Coll de'n Rabassa en diciembre de 2024, la víctima no llevaba el dispositivo de protección.

"Nunca hemos de ir sobre la víctima", ha pedido Salom, que se ha preguntado por qué en este caso al agresor no se le activó el sistema cuando se acercó al centro educativo de su hija. Así, ha hecho un llamamiento a revisar los sistemas de protección. "Haría lo que fuera por mejorar la protección de las víctimas. Cada vez surgen deficiencias", ha afirmado.