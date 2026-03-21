Prohens se reunirá este domingo con los miembros de las dos casas baleares en Puerto Rico

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Consejo de Baleares en el Exterior celebrado en Punta Cana - CAIB

PALMA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, continúa el viaje oficial a la República Dominicana y Puerto Rico, en el que está manteniendo varios encuentros institucionales y reuniones con empresas mallorquinas con presencia en la zona, y visitando las casas baleares en ambos países.

Este domingo a las 16.30 horas (las 21.30 horas en España), la líder del Ejecutivo mantendrá un encuentro con los miembros de las dos casas baleares en Puerto Rico.

Durante el acto, Prohens hará la entrega de banderas al presidente de la Casa Balear de Puerto Rico, Jorge Cañellas, y a la presidenta de la Asociación Baleares en Puerto Rico, Mary Miranda.

La presidenta viaja acompañada de la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Estarellas.