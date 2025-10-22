Prohens se reunirá este jueves con el alcalde de Santa Margalida

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante la segunda jornada del Debate de Política General, en el Parlament balear, a 8 de octubre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press
PALMA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este jueves en audiencia al alcalde de Santa Margalida, Martí Àngel Torres.
El encuentro tendrá lugar a las 10.30 horas en el Consolar de Mar, ha informado el Ejecutivo autonómico.