Prohens se reunirá este jueves con la ministra Sira Rego

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.
La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego. - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Islas Baleares
Publicado: miércoles, 22 abril 2026 14:40
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PALMA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y la ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, se reunirán este jueves en Palma.

El encuentro, que comenzará a las 10.00 horas, está previsto que se celebre en el Consolat de Mar con la presencia también de representantes de los consells insulares.

Fuentes del Ejecutivo han avanzado que la protección de los menores migrantes será uno de los principales temas de la reunión y, relacionado con esto, el reparto de recursos y la sobreocupación de los centros de atención.

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