Prohens se reunirá este martes con el alcalde de Fornalutx y la directora del Cesag

La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una visita a las instalaciones del Cesag. - CAIB
PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -
La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este martes con el alcalde de Fornalutx, Francisco Marroig, y la directora del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag), María Elena Valiente.
La primera de las citas será en el Consistorio de Fornalutx y después, a las 11.00 horas, ambos se desplazarán al CEIP Fornalutx para visitar la ampliación de las instalaciones.
A este acto, les acompañarán el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el secretario autonómico de Educación, Mateu Sunyer, además de representantes del centro educativo.
Ya por la tarde, Prohens recibirá a Valiente en el Consolat de Mar, donde también estará Vera.