Prohens se reunirá este martes con el alcalde de Fornalutx y la directora del Cesag

La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una visita a las instalaciones del Cesag.
La presidenta del Govern, Marga Prohens, durante una visita a las instalaciones del Cesag. - CAIB
Europa Press Islas Baleares
Publicado: lunes, 12 enero 2026 18:12
Seguir en

PALMA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, se reunirá este martes con el alcalde de Fornalutx, Francisco Marroig, y la directora del Centro de Enseñanza Superior Alberta Giménez (Cesag), María Elena Valiente.

La primera de las citas será en el Consistorio de Fornalutx y después, a las 11.00 horas, ambos se desplazarán al CEIP Fornalutx para visitar la ampliación de las instalaciones.

A este acto, les acompañarán el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, y el secretario autonómico de Educación, Mateu Sunyer, además de representantes del centro educativo.

Ya por la tarde, Prohens recibirá a Valiente en el Consolat de Mar, donde también estará Vera.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado