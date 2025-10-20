Prohens se reunirá este martes con la Hermandad del Rocío de Palma

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, en rueda de prensa en una foto de archivo. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este martes en audiencia a los representantes de la Hermandad del Rocío de Palma.

Al encuentro con la presidenta en el Consolat de Mar acudirá el presidente de la hermandad, Sergio David Pérez, quien estará acompañado del vicepresidente de la entidad, Rafael Marín, y del secretario, Sergio Pineda.