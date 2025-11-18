Prohens se reunirá este miércoles con el presidente de la Audiencia de Palma y con dos alcaldes de Mallorca

PALMA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, recibirá este miércoles en audiencia al presidente del Foro España Cívica, Mariano Gomà, al presidente de la Audiencia Provincial de Palma, Gabriel Oliver, y a dos alcaldes de Mallorca.

Todos los encuentros, según ha informado el Ejecutivo autonómico, tendrán lugar en el Consolat de Mar.

El primero en reunirse con la presidenta regional, a las 11.30 horas, será Gomà, quien estará acompañado por la secretaria general de la asociación, Aina Aguiló. El siguiente, a las 12.00 horas, será Oliver, recientemente designado en el cargo.

A las 13.00 horas será el turno del alcalde de Ses Salines, Guillem Mas, y a las 13.45 horas del alcalde de Vilafranca de Bonany, Montserrat Rosselló. En ambas, Prohens estará acompañada por la directora general de Coordinación y Cooperación Local del Govern, Isabel Febrer.