Prohens sitúa la cultura y el arte contemporáneo de Baleares en su "momento de oro" y apoya la bajada del IVA del sector

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha destacado que la cultura y el arte contemporáneo de Baleares "viven un momento de oro" tras visitar la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCOmadrid.

En declaraciones a los medios este miércoles, la líder el Ejecutivo ha puesto en valor que varias instituciones de las Islas --Govern, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma-- se hayan desplazado a Madrid para visitar la feria para apoyar la cultura y el arte contemporáneo del archipiélago.

A su entender, las galerías de arte de Baleares participantes en la edición de este año y la presencia de artistas baleares "son una muestra del momento de oro que está viviendo la cultura y el arte contemporáneo".

Igualmente, ha puesto en valor la participación del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB) en la feria con un estand propio con el proyecto expositivo 'Tornar-se un cos d'aigua', con los artistas Ana Laura Aláez y Gabriel Pericàs.

"Este objetivo es el que tenemos desde principio de legislatura: promocionar a nuestros artistas locales y el talento de los artistas que es mucho y es excelente", ha subrayado Prohens.

Por otro lado, ha apoyado la reivindicación del sector de rebajar el IVA cultural que, ha criticado, "es un nuevo conflicto laboral provocado por el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez".

"El arte no es un lujo y tiene que poder competir en igualdad de condiciones con otros territorios, y esto es lo que se pide desde el mundo cultural y artístico de toda España", ha sostenido, agregando que la cultura "no puede ser una bandera" sino que es "gestión, apoyo y política".