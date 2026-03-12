Prohens subraya la necesidad de que la apuesta por un turismo de calidad vaya vinculada a la seguridad sanitaria

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el acto inaugural del XXXI Congreso AVESA. - CAIB

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha subrayado la necesidad de que la apuesta por un turismo de calidad vaya vinculada a la seguridad sanitaria.

Así lo ha dicho este jueves durante su intervención en el acto inaugural del XXXI Congreso de la Sociedad Científica de Salud Pública Veterinaria (Avesa), que se celebra en Calvià bajo el título 'El papel crucial de la salud pública veterinaria en nuestro turismo'.

Prohens ha considerado que Baleares "es un lugar especialmente adecuado para reflexionar sobre los retos sanitarios vinculados al turismo y al papel de la salud pública veterinaria".

"Cuando hablamos de turismo hablamos de la seguridad vinculada a la salud de las personas. Cada residente, cada visitante, debe tener la garantía y la tranquilidad de que los alimentos que consume, los productos que compra y los servicios que utiliza cumplen con los más altos estándares de seguridad", ha señalado.

Si el archipiélago está tratando de posicionarse como un destino de "turismo de calidad" en el que prima la calidad y el valor por encima de la cantidad y el volumen, ha apuntado, "la calidad de los servicios, la tranquilidad y la confianza son esenciales".

"Y ahí es donde vuestro trabajo es esencial, porque la veterinaria es una profesión que desempeña un papel clave en la salud pública, pasando por todo un proceso que garantiza que los alimentos que llegan a nuestra mesa son seguros", ha reivindicado.

La presidenta, a su llegada, ha sido recibida por el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual, el presidente de la Avesa, Álvaro Mateos; el presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Baleares (Covib), Ramón García, y la directora general de Salud Pública del Govern, Antonia Elena Esteban.