Prohens traslada su apoyo a los afectados por la explosión en una vivienda en Eivissa

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha trasladado el apoyo del Govern al Ayuntamiento de Eivissa y a los afectados por la explosión que se ha producido este martes en una vivienda de la ciudad y que ha dejado cuatro heridos.

"Pendiente de la información que nos llega de la explosión de una vivienda en Eivissa en la que han resultado heridas cuatro personas, dos de ellas en estado crítico", ha apuntado en un mensaje en la red social X.

La líder del Ejecutivo autonómico ha trasladado el apoyo del Govern al alcalde de Eivissa, Rafael Riguero, que se encuentra en el lugar de los hechos.

"Mis ánimos a los afectados y mi diseño de una favorable y rápida recuperación de los cuatro heridos", ha concluido.