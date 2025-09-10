Prohens y Vera visitan la nueva escoleta de Sant Rafel que oferta 67 plazas

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en la nueva escoleta de Sant Rafel - CAIB

IBIZA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, y el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, han visitado este miércoles las instalaciones de la nueva escoleta de Sant Rafel que ofrece 67 plazas.

Según ha explicado Presidencia en un comunicado, el centro forma parte de la red pública gestionada directamente por la Conselleria de Educación y Universidades.

Este curso, la Conselleria ha creado 1.702 nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años, llegando a un total de más de 14.140 plazas en las Baleares.

La presidenta ha subrayado la apuesta del Govern por la gratuidad del primer ciclo de educación infantil y el esfuerzo para dar respuesta a la demanda creciente de las familias.