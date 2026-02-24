Prohens viajará este miércoles a Menorca para reunirse con la alcaldesa de Es Migjorn y visitar varias empresas

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, viajará este miércoles a Menorca para reunirse con la alcaldesa de Es Migjorn Gran, Antònia Camps, y visitar varias empresas de la isla.

Según ha informado el Ejecutivo autonómico, la audiencia con Camps tendrá lugar a las 10.15 horas en la sede del Ayuntamiento.

Al finalizar, acompañada por el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, visitará la fábrica Abarcas MIBO, ubicada en este mismo municipio.

A la visita, que tendrá lugar a las 11.30 horas, también asistirán la alcaldesa de Es Migjorn, el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca, y el gerente y copropietario de la fábrica, Miquel Pascual.

A continuación, la presidenta y el conseller se desplazarán a la fábrica Vidal & Vidal joyas, en el municipio de Es Castell, acompañados por Vilafranca, el alcalde, Lluís Camps, y miembros de la dirección de la empresa.

Al finalizar, Prohens y Sáenz de San Pedro visitarán la fábrica de Quesería Menorquina acompañados por el alcalde de Maó, Héctor Pons, y el presidente de la empresa, Paco Tutzó, entre otras autoridades.